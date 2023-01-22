В ДТП в Каслинском районе погибли пятеро человек

В воскресенье, 22 января, ранним утром в Каслинском районе (Челябинская область) произошло столкновение двух автомобилей Фольксваген. В результате ДТП погибли пять человек, сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла в шесть часов 40 минут 22 января на 34 км автодороги Тюбук – Кыштым на территории Каслинского района. Столкнулись автомобили «Фольксваген Джетта» и «Фольксваген Поло». Водитель «Джетты» выехал из города Уфы около часа ночи.

«При неустановленных обстоятельствах водитель автомобиля «Фольксваген Джетта» 2002 года рождения выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение “Фольксваген Поло”», - сообщил Начальник Управления Госавтоинспекции Челябинской области полковник полиции Иван Путков.

В результате ДТП погибли оба водителя (2002 и 1976 годов рождения) и трое пассажиров «Поло»: 33-летний мужчина и две женщины (одна 1994 года рождения, личность второй устанавливается).

Еще одна пассажирка - 1993 года рождения – доставлена в медицинское учреждение.

В настоящее время на месте столкновения работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства и произошедшего.