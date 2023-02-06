06.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на седьмое февраля (18+)
06.02.2023
В Карталинском районе мужчину после встречи выпускников искали «всем миром»
06.02.2023
Минфин Челябинской области покорил еще одну вершину
06.02.2023
В Челябинске автоледи сбила пешехода
06.02.2023
Южноуральцев приглашают на Всероссийскую лыжную гонку
06.02.2023
В Челябинске рабочего затянуло в аппарат для измельчения древесины
В Карталинском районе мужчину после встречи выпускников искали «всем миром»
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023