В Карталинском районе мужчину после встречи выпускников искали «всем миром»

В селе Великопетровка Карталинского района (Челябинская область) мужчина не вернулся домой после вечера встречи выпускников. Всю ночь он не отвечал на многочисленные звонки обеспокоенных родственников. А утром, когда смог дозвониться до семьи, сообщил, что находится в лесу, но район не узнает и куда идти не знает.

К месту ЧП прибыли спасатели Локомотивного отряда областной ПСС, сотрудники пожарной охраны, егерь близлежащего заказника, откликнулись и добровольцы из числа местных жителей. Поиски велись пешим ходом, на автомобилях и снегоходах. Для установления места положения пострадавшего использовались координаты биллинга последнего вызова и даже карты-схемы, с отмеченными участками прошлогодних ландшафтных пожаров – так как в числе особых примет вокруг себя мужчина смог указать горельник.

«Благодаря оперативным действиям всех участников поисковой операции, к 14.26 мужчина был найден егерем в лесном массиве близ села Татищево, на снегоходе доставлен к дому и передан сотрудникам скорой медицинской помощи и родственникам», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Осмотр показал, что состояние мужчины удовлетворительное и госпитализация не требуется.