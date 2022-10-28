28.10.2022
В Челябинской области задержан 17-летний лихач
28.10.2022
В Копейске ребенок получил травму в игровой комнате
28.10.2022
Дознавателя из Кременкуля осудили за взятку
28.10.2022
Врач в Челябинской области должен получать 80,8 тысячи рублей, медсестры и санитарки - 40,4 тысячи
28.10.2022
На Шершневской плотине установили дополнительные знаки о запрете движения большегрузов
28.10.2022
Магнитогорск встретил друзей из ДНР
В Копейске ребенок получил травму в игровой комнате
Ребенку потребовалась медицинская помощь
28.10.2022
Дознавателя из Кременкуля осудили за взятку
21.10.2022
СК разбирается, почему ребенок оказался в больнице после бассейна
13.01.2022
В Челябинске в отношении доцента кафедры спортивного вуза возбуждено уголовное дело
03.12.2021
СК проводит проверку по факту отравления угарным газом жительницы Магнитогорска и ее детей
Спасенный в Челябинской области белый лебедь передан зоозащитникам
28.10.2022
Дети мобилизованных уже получают бесплатное питание в Челябинске
27.10.2022
Челябинская область получит 1,3 миллиарда на повышение зарплат медработникам
27.10.2022
В Челябинской области мобилизованным и добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей
26.10.2022
В Челябинской области построят еще четыре школы и восемь детсадов до конца 2022 года
26.10.2022