В Кыштыме автомобилист насмерть сбил семилетнего мальчика на велосипеде

В Кыштыме (Челябинская область) вчера вечером, 20-го июля, автомобилист насмерть сбил ехавшего на велосипеде семилетнего мальчика.

Наезд на ребенка 62-летний водитель иномарки «Тойота» совершил около половины восьмого при повороте на улицу Сугомакскую с улицы Мира. От полученных травм маленький велосипедист умер на месте.

На место ДТП выезжал прокурор Кыштыма. По данному факту следственным отделом МО МВД России «Кыштымский» в отношении водителя возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 264 УК РФ.

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой города на контроль. Об этом сообщает пресс-центр надзорного ведомства региона.