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В Магнитогорске на уроке умер 17-летний школьник

Происшествия
Сегодня, 15:41

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти 17-летнего школьника на уроке в Магнитогорске. Причина трагедии пока неизвестна.

ЧП произошло 11 марта в одной из школ Магнитогорска. По предварительной информации, на уроке физкультуры подросток делал упражнения, в какой-то момент ему стало плохо, он потерял сознание и потом умер.

«При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской доследственная проверка. По предварительным данным, школьник почувствовал ухудшение здоровья во время урока», -сообщили в СКР по Челябинской области.

В настоящее время устанавливаются произошедшего. Проводится экспертиза по установлению причины смерти.

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