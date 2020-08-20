В Магнитогорске полицейские задержали молодую наркосбытчицу

В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники полиции задержали 20-летнюю местную жительницу, которая решила быстро и легко заработать на сбыте наркотиков. Подумать о том, как нужно работать и зарабатывать у дамы будет много времени. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемую в покушении на сбыт наркотиков. Во время обыска по месту проживания задержанной стражами правопорядка обнаружено и изъято наркотическое синтетическое средство, подготовленное для расфасовки, суммарной массой более двух граммов.

«Задержанной оказалась 20-летняя местная жительница, не имеющая постоянного места работы и ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности. Полицейские установили, что девушка планировала осуществлять сбыт наркотиков через «закладки» на территории города. Она заключена под стражу», - сообщила официальный представитель пресс-службы УМВД по городу Магнитогорску Мария Морщакина.

Полицейские Челябинска задержали на территории города пятерых мужчин, у которых в ходе личного досмотра они обнаружили «синтетику» и «героин». Установлено, что наркотики они хранили без цели дальнейшего сбыта.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью первой статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и частью третьей статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», - сообщила исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Пирогова.

Напомним, сейчас в Челябинской области продолжается антинаркотическая операция «Мак», которая направлена на ликвидацию незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические или психотропные вещества.

Так, сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Правобережный» в рамках проводимой оперативно - профилактической операции «Мак», выявили факт незаконного хранения наркотического средства растительного происхождения массой более 770 граммов, что является крупным размером.

Задержанной оказалась жительница города. Она выращивала коноплю для собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело.

«Дикорастущие конопля и мак в период их созревания являются наркотическим средством и уголовная ответственность за хранение, перевозку, сбыт или культивирование наступает в полной мере.

Уважаемые садоводы: после окончания периода цветения мака, его соцветия лучше всего срезать, чтобы не привлекать внимание лиц, употребляющих наркотики», - добавила официальный представитель пресс-службы УМВД по городу Магнитогорску Мария Морщакина.

Добавим, южноуральцы могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотических веществ, по телефону в дежурную часть.