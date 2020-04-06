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В Миассе будут судить организатора ОПГ, который вовлек своего отца в распространение наркотиков

Происшествия
Сегодня, 14:53

В Миассе (Челябинская область) в суд передано уголовное дело в отношении организатора ОПГ и пяти ее активных членов, среди которых есть отец инициатора создания наркобизнеса. Через интернет-магазин они распространяли "дурь" на территории региона и в соседнем Кургане.

По версии следствия, один из обвиняемых, привлеченный на территории Сахалинской области к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, находясь в федеральном розыске, приехал в Челябинскую область, где создал организованную группу, в состав которой вошел его отец и друг отца. Они осуществляли перевозку наркотических средств. Еще трое обвиняемых выполняли роли «закладчиков».

"Через созданный интернет-магазин они осуществляли деятельность по незаконному сбыту бесконтактным способом наркотиков на территории Челябинска,  Карабаша,  Копейска, Сатки, Южноуральска, Златоуста, Каслей, Миасса и Кургана. Злоумышленники совершили порядка 200 преступлений", - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции из незаконного оборота было изъято свыше 185 граммов наркотических средств.

Уголовное дело расследовалось следственной частью главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области. Оно  направлено для рассмотрения по существу в суд Миасса.

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