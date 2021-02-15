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В Миассе задержан наркосбытчик из Якутии

В Миассе (Челябинская область) полицейские задержали уроженца Якутии и его сожительницу, которые занимались на территории города распространением наркотиков. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Миасса в лесу был остановлен автомобиль Хонда, в котором находился уроженец Якутии и его сожительница. У них было изъято 12 свертков с наркотическим средством.

«В ходе дальнейшей работы при обыске по месту жительства задержанных полицейскими обнаружено и изъято еще более 60 свертков с наркотическим средством, а также упаковочный материал, приспособления для курения и электронные весы. Общий вес изъятого составил около 80 граммов. Изъятый наркотик предназначался для дальнейшего сбыта», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере».

Им грозит до 20 лет лишения свободы. Наркодилеры заключены под стражу.