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15.02.2021 12:26
В Миассе задержан наркосбытчик из Якутии

В Миассе (Челябинская область) полицейские задержали уроженца Якутии и его сожительницу, которые занимались на территории города распространением наркотиков. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Миасса в лесу был остановлен автомобиль Хонда, в котором находился уроженец Якутии и его сожительница. У них было изъято 12 свертков с наркотическим средством.

«В ходе дальнейшей работы при обыске по месту жительства задержанных полицейскими обнаружено и изъято еще более 60 свертков с наркотическим средством, а также упаковочный материал, приспособления для курения и электронные весы. Общий вес изъятого составил около 80 граммов. Изъятый наркотик предназначался для дальнейшего сбыта», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере».

Им грозит до 20 лет лишения свободы. Наркодилеры заключены под стражу.

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E-mail:

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Телефоны:

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  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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15.02.2021 12:26
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15.02.2021 12:20
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15.02.2021 12:19
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15.02.2021 12:01
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15.02.2021 12:00
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В Челябинской области продолжают бороться с ковидом 7,5 тысячи жителей
10.02.2021 11:22
В 2021 году в Челябинске откроется обновленная детская филармония и школа Бутмана
10.02.2021 10:51
Жительница Еткуля обманула службу занятости
10.02.2021 10:40
В Челябинске Успенское кладбище будет расширено и сохранит статус «зеленой зоны»
10.02.2021 10:29
Максим Куляшов рассказал депутатам о том, что происходит с Ленинградским мостом
10.02.2021 10:17
«Солнечная долина» в пятый раз примет этап Кубка мира по фристайлу
10.02.2021 10:17
В Челябинской области появился «Цифровой медработник»
10.02.2021 10:13
В Чесме будут судить серийных «любителей» чужих овечек и коней
10.02.2021 10:03
Челябинск готовится к очередной встрече с «CHELоВЕКом ТЕАТРА»
10.02.2021 09:25
Для вас поет Марат Нигматуллин
10.02.2021 09:22
Мороз отменил занятия в школах Миасса, Златоуста, Коркино, Уфалея, Троицка
10.02.2021 09:01
Мороз вновь оставил дома младших школьников в Челябинске
09.02.2021 22:40
Южноуральские власти выяснят причины расхождения данных по числу смертности от ковида
09.02.2021 21:14
Центр «Евразия» приглашает отлично и экономно отдохнуть
09.02.2021 19:55
В среду озвучат имя нового главврача больницы Верхнеуральска, где произошел конфликт
09.02.2021 18:51
В Златоусте работодатель не хочет выплачивать компенсацию бывшему работнику, лишившемуся пальца на производстве
09.02.2021 18:30
В среду в Челябинской области сохранится мороз
09.02.2021 18:05
Анонсы событий и мероприятий на 10 февраля
09.02.2021 17:44
Гехт: Грипп не пришел и надеюсь, что не придет
09.02.2021 17:35
Полицейские Челябинска задержали больше десяти тысяч нарушителей короновирусного режима
09.02.2021 17:07
Коронавирус в Челябинской области постепенно сдает позиции
09.02.2021 16:42
Светлана Портье: за пять лет число мест в детских садах Челябинска выросло вдвое
09.02.2021 16:31
В городскую думу Челябинска придут новые люди
09.02.2021 16:28
В Челябинской области число привитых от ковида за неделю выросло в два раза
09.02.2021 16:26
Тепло и горячая вода возвращаются в дома и социальные учреждения Советского района
09.02.2021 16:20
В челябинской школе детям выдали просроченное молоко
09.02.2021 16:06
На этой неделе в Челябинскую область поступит еще 27 тысяч доз вакцины от ковида
09.02.2021 15:58
Многодетная семья из поселка Роза снова столкнулась со слепотой и странной забывчивостью власти
09.02.2021 15:38
ВТБ: господдержка увеличила спрос на автокредиты в Челябинске на 20%
09.02.2021 15:32
Травма школьницы из Увелки на тюбинговой трассе сотруднику базы отдыха обошлась условным сроком
09.02.2021 15:28
Челябинское УФАС проверит предприятие, решившее «утопить» конкурента
09.02.2021 13:49
Южноуралец пойдет под суд за покупку 12 соток земли за 30 тыс руб
09.02.2021 13:48
В Челябинске восстанавливают электропитание остановочных комплексов
09.02.2021 13:41
Один из начальников ЮУЖД майнил крипту на рабочем месте
09.02.2021 13:27
В Челябинской области на трассе М-5 вводятся временные ограничения
09.02.2021 12:36
В Челябинске закрыта фирма, которая своей едой могла отравить детей в больнице
09.02.2021 12:06
Прокуратура потребовала убрать ритуальный салон из жилого дома в Челябинске
09.02.2021 11:56
Челябинские власти сообщают о возвращении тепла и воды в часть домов Советского района
09.02.2021 11:43
Южноуральские аграрии готовятся к посевной кампании
09.02.2021 11:38
Аферисты «развели» челябинца на два миллиона рублей, а потом признались ему в этом
09.02.2021 11:36
Знаковая отставка в Златоусте
09.02.2021 11:35
Заксобрание Челябинской области возвращается к очному формату работы
09.02.2021 11:23
Юные челябинские вокалисты могут принять участие в фестивале «Журавли Победы»
09.02.2021 10:53
Южноуральцам предложили стать донорами костного мозга
09.02.2021 10:37
Челябинская ветстанция стерилизует четвероногих пациентов по льготным ценам
09.02.2021 10:22
В Челябинской области утвержден новый размер прожиточного минимума
09.02.2021 10:16
Сегодня у нас в гостях ансамбль «Пастораль» из Оренбурга
09.02.2021 10:03
В Челябинске стартовал чемпионат Уральского федерального округа по спортивной гимнастике
09.02.2021 09:44
В Челябинской области открыта регистрация на участие в «Лыжне за облака»
09.02.2021 09:35
В Челябинске обнаружена очередная нелегальная снегосвалка
09.02.2021 09:27
В Челябинске без горячей воды и тепла остались школы, садики и жилые дома Советского района
09.02.2021 08:50
Из-за мороза школьники Магнитогорска, Кыштыма и Верхнего Уфалея остались дома
09.02.2021 08:34
Мороз отменил занятия младших школьников в Челябинске
08.02.2021 18:12
Полицейские Челябинска «зачистили» город от очередных наркоманов
08.02.2021 18:10
Администрация Миасса покупает баян за миллион рублей
08.02.2021 17:51
Худрук челябинского театра по указу Путина награжден за заслуги перед Отечеством
08.02.2021 17:50
В Златоусте произошла кража со скоростью лифта
08.02.2021 17:49
В Челябинской области иномарка врезалась в «Газель»: двое погибли, трое пострадали
08.02.2021 17:44
Инструктор из Магнитогорска, по вине которого получил травму ребенок на канатной дороге, штрафован
08.02.2021 17:43
Во вторник в Челябинской области - мороз, ветер и повышение давления
08.02.2021 17:32
За неделю более 600 челябинцев расстались со статусом безработных
08.02.2021 17:25
Анонсы событий и мероприятий на девятое февраля
08.02.2021 17:24
В Челябинске фальшивомонетчику в паштете из индейки передали сотовые телефоны
08.02.2021 17:23
В Челябинске подорожает проезд в маршрутках
08.02.2021 17:12
Развозчики пиццы в Челябинске пожаловались на то, что работодатель забирает у них половину дохода
08.02.2021 16:52
В детсаду Увелки одну группу изолировали после контакта с больным COVID-19
08.02.2021 16:33
Ночью девятого февраля ограничат движение на А-310 под Челябинском
08.02.2021 16:31
В Челябинске еще одного «закладчика» из ОПГ отправили за решетку
08.02.2021 16:30
Прокуратура внесла представление главе Усть-Катава за мусорный коллапс
08.02.2021 16:29
В Челябинске выставку «Сокровища Востока» увидели почти 10 тысяч человек
08.02.2021 16:25
Хорошие цены на косметику Ив Сен Лоран в России
08.02.2021 16:23
В «ЧелябГЭТ» предположили, что детям, которых высадили из трамвая, просто не продали билеты
08.02.2021 16:01
В отношении управляющей компании, которая заморозила жителей поселка Саргазы, возбуждено дело
08.02.2021 15:53
На Южном Урале молодого водителя отправили в колонию за смерть девушки в ДТП
08.02.2021 15:34
Пьяный полицейский из Югры, по вине которого погибла челябинка, может сесть на 12 лет
08.02.2021 15:22
Миндортранс Челябинской области из-за непогоды направил предупреждение подрядчикам
08.02.2021 14:54
Россияне надеются накопить к старости более пяти миллионов рублей
08.02.2021 14:53
К столетию Челябинской драмы – премьера- экскурсия «10000 шагов по театру»
08.02.2021 14:51
Брендовый маршрут Южного Урала оценит АТОР
08.02.2021 14:45
В Магнитогорске задержали мужчину, пытавшегося убить жену цветочным горшком
08.02.2021 14:23
На базе агрофирмы «Ариант» создан департамент свиноводства
08.02.2021 14:02
В Челябинской области новые случаи бешенства: умерли лиса, кошка и собака
08.02.2021 13:43
В Челябинске на уборку крыш домов от снега выведено больше тысячи дворников
08.02.2021 13:34
В Магнитогорске школьник получил травму головы из-за схода снега с крыши
08.02.2021 13:32
Челябинский Айболит и первая международная премия «Мой ласковый и нужный зверь»
08.02.2021 13:31
Полиция Челябинска усилилась борцом с коррупцией