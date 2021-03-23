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В мировой суд Челябинска ворвался окровавленный мужчина

В мировой суд Челябинска пришел дебошир и перепугал судей. Его задержали, на место вызвали бригаду медиков и передали сотрудникам полиции.

Инцидент произошел под конец рабочего дня. На судебный участок №3, расположенный по улице Крупской, пришел окровавленный мужчина.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда, судебный участок уже был закрыт, судья собиралась уходить домой. Когда она выходила из здания, в него зашел окровавленный мужчина, он был избит. Находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники вызвали скорую помощь и полицию.

«В полиции по данному инциденту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в региональном полицейском главке.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.