В мировой суд Челябинска ворвался окровавленный мужчина

В мировой суд Челябинска пришел дебошир и перепугал судей. Его задержали, на место вызвали бригаду медиков и передали сотрудникам полиции.
Инцидент произошел под конец рабочего дня. На судебный участок №3, расположенный по улице Крупской, пришел окровавленный мужчина.
Как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда, судебный участок уже был закрыт, судья собиралась уходить домой. Когда она выходила из здания, в него зашел окровавленный мужчина, он был избит. Находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники вызвали скорую помощь и полицию.
«В полиции по данному инциденту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в региональном полицейском главке.
По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.