02.05.2023
В Октябрьском районе на рабочем месте погиб электромонтер, проводится проверка
02.05.2023
В новом храме поселка Томинский прошла первая служба
02.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на третье мая (18+)
02.05.2023
На трассе Челябинск – Троицк автомобилистка погибла в столкновении с машиной дорожников
02.05.2023
Наталья Котова поручила МУП «ПОВВ» разобраться с ямами на тротуаре по улице Октябрьской
02.05.2023
Челябинцам еще раз напомнили о возможном изменении цвета воды в мае
В Октябрьском районе на рабочем месте погиб электромонтер, проводится проверка
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023