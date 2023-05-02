В Октябрьском районе на рабочем месте погиб электромонтер, проводится проверка

В Октябрьском районе Челябинской области первого мая погиб 34-летний электромонтер.

Тело молодого мужчины было обнаружено на электроподстанции – без признаков, указывающих на криминальный характер смерти.

По факту случившегося следственные органы СКР по Челябинской области начали доследственную проверку. По предварительным данным, работник проводил аварийный осмотр блока распределительной подстанции и прикоснулся к элементу под напряжением, получив смертельную травму от удара электрическим током.

«В настоящее время выполняются необходимые проверочные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования для установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в региональном следственном управлении СКР.