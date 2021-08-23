В отношении челябинца, избившего врача, возбуждено дело

Сотрудники полиции Челябинска, избившего дежурного врача скорой помощи, заведено административное дело.

Инцидент произошел в выходные. Мужчина и его беременная подруга с другом распивали спиртные напитки. В какой-то момент между собутыльником и дамой в положении произошел конфликт, и он ударил ее. Сожитель женщины вызвал скорую. По пути в лечебное учреждение между ним и медиком также произошел конфликт, после которого тот стал громить машину скорой помощи и накинулся с кулаками на врача.

«По факту инцидента в отделе полиции «Тракторозаводский» проводится проверка. Все участники инцидента установлены. В отношении челябинца возбуждено административное производство по части 6.1.1 КоАП Российской Федерации», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.