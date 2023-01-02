В первый день 2023 года спасатели Челябинской области спасли замерзающую женщину и двух братьев

В первый день нового 2023 года спасатели поисково-спасательной службы Челябинской области дважды выезжали в горно-таежную местность на оказание помощи людям, оказавшимся в беде. Они спасли замерзающую женщину в Еманжелинском районе, и двух братьев, чей автомобиль Форд застрял в сугробе в Верхнем Атляне.

На единый телефон вызова экстренных служб обратилась 36-летняя женщина из Еманжелинского района, которая не доехала до пункта назначения, покинула автомобиль знакомого и решилась самостоятельно дойти до поселка Красногорский пешком. Однако, пострадавшая не рассчитала своих возможностей и погоды.

«Пренебрегая правилами личной безопасности, в темное время суток, в метель, в мороз она рискнула сойти с дороги, в лесу потеряла ориентировку и заблудилась. К счастью, в пути она смогла выйти к месту с устойчивым сигналом и обратиться за помощью по телефону 112, после чего связь вновь пропала», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Поисковые работы велись в нескольких направлениях, лесной массив, заметённые дороги и тропы спасатели обследовали на снегоходе. Утром пострадавшую обнаружили сотрудники Красногорской полиции в двух километрах от поселка Красногорский на местной насосной станции и транспортировали в поселок. Медицинская помощь женщине не потребовалась.

Спасатели работали и в районе Верхнего Атляна. Они почти три часа пытались вытолкать застрявший автомобиль из сугробов. Два брата отправились к родителям в сад, доверились навигатору и поехали по предложенному им маршруту, однако, на участке между садами Лиственный и Звездный, Форд Фокус застрял в непроходимых сугробах.

Родители юношей, одному из которых 11 лет, обратились к спасателям, так как понимали, насколько опасно в один из самых морозных дней, вдали от населённых пунктов, перед наступающей ночью остаться без помощи. И действительно, на момент прибытия спасателей Миасского отряда областной ПСС к месту ЧП, попытки откопать автомобиль оставались безуспешными, сдвинуть Форд из снежного плена не удавалось.

К счастью, обморожения или ухудшения самочувствия путешественников удалось избежать, медицинская помощь пострадавшим не понадобилась, братьев эвакуировали из лесной местности домой в Миасс.