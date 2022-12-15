В Сатке вынесен приговор мужчине, который убил отца-инвалида

Саткинский суд (Челябинская область) вынес приговор 42-летнему жителю, который убил отца-инвалида. Ближайшие девять лет он проведет в колонии.

Жестокое преступление было совершено в ноябре 2021 года.

«Находясь в квартире в Сатке в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры он нанес своему 66-летнему отцу-инвалиду удар по голове металлическим костылем, а также множество ударов кулаками по голове и телу. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте преступления», - сообщили в прокуратуре региона.

Суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.