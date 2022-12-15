15.12.2022
В Сатке вынесен приговор мужчине, который убил отца-инвалида
15.12.2022
Энергетики «Челябэнерго» приняли участие в IX межрегиональном форуме «Эффективная энергетика»
15.12.2022
Экс-полицейского из Челябинска, который получал взятки от похоронщика оставили на свободе
15.12.2022
Миасец хотел воспользоваться услугами девочки по вызову и стал жертвой вымогателей
15.12.2022
Консультация юриста: ночные смены для беременной
15.12.2022
Камерный театр покажет новогодние благотворительные спектакли
В Сатке вынесен приговор мужчине, который убил отца-инвалида
26.04.2017
В Сатке с компании взыскали более полумиллиона рублей зарплатного долга
26.09.2016
В Катав-Ивановске осудили женщину, натравившую собак на полицейского
26.09.2016
За попытку изнасиловать женщину-таксиста челябинец отправлен в колонию
06.07.2016
Пенсионер из Усть-Катава на 22 месяца лишился свободы за хранение тротиловой шашки
Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти
14.12.2022
Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»
13.12.2022
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
10.12.2022