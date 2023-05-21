В Сатке загорелись стройматериалы на «Магнезите»

В Сатке (Челябинская область) произошел пожар на одном из объектов комбината «Магнезит» - загорелись строительные материалы, сообщает пресс-служба группы компании.

На объекте Группы Магнезит в Сатке произошло крупное возгорание строительных материалов на площади 100 квадратных метров.

Пожар начался в 12 часов 45 минут в субботу, 20 мая, во время выполнения ремонтных работ сотрудниками подрядной организации ООО «Ремстрой» (Уфа) в департаменте по производству порошков.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение требований правил пожарной безопасности при складировании и перемещении строительных материалов подрядной организацией.

В ликвидации огня участвовали 30 человек личного состава, привлекались силы пожарных частей Сатки, Бакала, Межевого и Бердяуша. На месте работали восемь автоцистерн и одна автолестница. Возгорание удалось полностью потушить за 20 минут. Пострадавших нет.