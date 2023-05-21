21.05.2023
В Сатке загорелись стройматериалы на «Магнезите»
20.05.2023
В Сосновском районе грузовик сбил трактор
20.05.2023
Подготовка к пляжному сезону: в Челябинске водолазы достали опасный мусор из городских водоемов
20.05.2023
Полицейские Челябинска нагрянули в спа-салон, где оказывались интимные услуги
20.05.2023
В Челябинске на месяц ограничат движение по улице 3-го Интернационала
19.05.2023
Группа РМК прокомментировала санкции, введенные против нее Великобританией
В Сатке загорелись стройматериалы на «Магнезите»
19.05.2023
В МЧС назвали предварительную причину крупного пожара вблизи поселка Вязовая
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
10.05.2023
Шесть лесных пожаров произошло в Челябинской области девятого мая, за неделю - 90
04.05.2023
В Челябинске, на въезде в город и местами в области - плохая видимость из-за дымки от пожаров
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023