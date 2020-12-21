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В Верхнеуральске афера с жильем для детей-сирот переросла в уголовное дело

В Верхнеуральске (Челябинская область) после обращения сирот к президенту Владимиру Путину с просьбой улучшить жилищные условия, возбудили уголовное дело о мошенничестве при предоставлении жилья для детей, оставшихся без попечения родителей. Бывшим воспитанникам детских домов приходится жить в домах с плесенью, трещинами и без отопления.

Видеообращение к президенту обнародовали 17 декабря в соцсети в паблике «Наследие».

«Владимир Владимирович, нам выдали жилье для детей-сирот. Мы проживаем в нем седьмой год, - сказала в видеообращении женщина из числа детей-сирот. – Мы в нем не проживаем, мы в нем существуем. За свет, за коммунальные услуги мы платим бешенные деньги. Дом не пригоден для жилья – он весь в трещинах, в плесени. Дети в садик не ходят, потому что у них хронический кашель из-за плесени. Администрация Верхнеуральского района обещала в этом году сделать теплые полы за счет администрации, но этого не сделали. Отопления нет. Мы включаем обогреватели. Владимир Владимирович, помогите и нам».

Прокуратура провела проверку жилья, которое предоставили для детей-сирот. Сотрудники ведомства установили, что в период 2013-2014 годы должностные лица администрации района приобрели квартиры в домах №84 «а,б,в,г», № 86 на улице Труда. Потом их предоставили детям, оставшимся без попечения родителей.

«В ходе проверки установлено, что в каждом жилом помещении в указанных домах предусмотрено электрическое отопление – два бытовых электрических конвектора, которые не образуют единую систему отопления, не обеспечивают равномерное нагревание воздуха в помещениях в течение всего отопительного периода», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Дом №86 на улице Труда признали непригодным для проживания. Согласно заключению медведомственной комисии, там необходимо сделать реконструкцию в части системы отопления.

«Учитывая, что все квартиры в указанных домах выполнены однотипно, четырем лицам из числа детей – сирот были предоставлены квартиры непригодные для проживания, в связи с чем, причинен ущерб на сумму не менее 2,3 миллиона рублей», - пояснила Мамаева.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный комитет, после чего в СК в отношении неустановленных лиц компании-застройщика возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).