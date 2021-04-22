В Верхнеуральском районе в результате пала травы сгорело более 38 гектаров леса

В Верхнеуральском районе (Челябинская область) сельскохозяйственный пал травы привел к крупному лесному пожару. Быстрому распространению огня способствовал сильный, порывистый ветер. В результате пламенем было охвачено 38,3 гектара леса.

Кроме того, за минувшие сутки были ликвидированы возгорания на территории Карталинского, Каслинского, Кунашакского, Миасского и Шершневского лесничеств (на общей площади в 343 гектара). На тушении были задействованы 118 человек и сорок единиц техники.

Как сообщила пресс-секретарь ГУ лесами Челябинской области Ксения Барыкина, всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда региона ликвидировано 57 лесных пожаров на площади 343 гектара, что в два раза меньше площади, пострадавшей от огня за аналогичный период прошлого года

В ГУ лесами региона напомнили об административной ответственности за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах (статья 8.32 КоАП РФ). Для граждан штраф составляет от полутора до трех тысяч рублей, для должностных лиц - от десяти до 20-ти тысяч рублей, для юрлиц - от 50-ти до двухсот тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима суммы штрафов увеличиваются в два и более раз.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.