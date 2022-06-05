05.06.2022
За сутки коронавирус подтвержден еще у 100 южноуральцев
05.06.2022
В Южноуральске утонул ребенок
05.06.2022
В Юрюзани катание семьи на самодельном квадроцикле обернулось серьезными травмами для ребенка
05.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на шестое июня
05.06.2022
Телебашня в Челябинске включит подсветку «под тигра»
05.06.2022
Определен подрядчик для завершения строительства двух долгостроев в Челябинске
В Южноуральске утонул ребенок
20.08.2021
Делом мальчика, утонувшего в ручье Саткинского района, занимается СК
30.07.2021
В Копейске на мать утонувшего в ванной малыша завели уголовное дело
20.07.2020
За выходные в Челябинской области пострадало трое детей
29.07.2018
На «Путинском» пляже в Челябинске утонул семилетний ребенок
Защитники челябинского леса подали уведомление на проведение митинга
04.06.2022
Защитники челябинского леса на Тополинке заявили о намеренном затягивании дела в суде
03.06.2022
КСП оценит инициативное бюджетирование в Челябинской области
03.06.2022
«Сказочный дорожник»: Егоров сделает особые проезды для спецтехники на Цвиллинга
02.06.2022
Вопрос «с душком»: кто и куда вывозит мусор со стихийных свалок в Нагайбакском районе?
02.06.2022