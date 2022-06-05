В Южноуральске утонул ребенок

В реке Увелька Южноуральского городского округа (Челябинская область) утонул ребенок, который плавал в необорудованном для купания месте.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС региона, трагедия произошла в пятницу, третьего июня.

«В 20 часов 10 минут (в 18.10 по московскому времени) поступило сообщение об обнаружении тела утонувшего ребенка (мальчик, на вид 8-9 лет) в необорудованном для купания месте на реке Увелька в г. Южноуральск», - сообщили в ГУ МЧС региона.

Сотрудники 33-й ПСЧ извлекли из воды на берег тело ребенка и передали его полицейским.

На месте была организована работа психолога от управления образования.