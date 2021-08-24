Вместо «легкого» заработка два молодых парня из Магнитогорска могут заработать пожизненное лишение свободы

В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники полиции изъяли более 600 граммов наркотических средств у молодых людей 18-ти и 19-ти лет. Они хотели легко и быстро заработать деньги, но вот теперь также быстро могут получить пожизненный срок.

Отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Левобережный» Следственного Управления УМВД России по Магнитогорску возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей».

«Задержанными оказались жители Магнитогорска, 2001 и 2002 годов рождения, не имеющие постоянного места работы, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

В ходе проведения обыска в автомобиле одного из фигурантов уголовного дела было обнаружено и изъято наркотическое средство синтетического происхождения суммарной массой более 601 грамма, что является особо крупным размером», - сообщила сотрудник пресс-службы полиции Магнитогорска Мария Морщакина.



Полицейские установили, что парни планировали осуществлять сбыт наркотических средств бесконтактным способом с помощью сети Интернет, организуя временные тайники-закладки на территории Магнитогорска.



В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.