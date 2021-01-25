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Вместо радиоклуба апартаменты: областная прокуратура внесла представление мэрии Челябинска

Прокуратура Челябинской области уличила администрацию Челябинска в неправомерных действиях при выдаче разрешения на строительство жилья в Челябинском городском бору. Об этом сообщил в своем блоге политолог Александр Подопригора. Ранее аргументированные обращения в Генпрокуратуру направила челябинский депутат Елена Вахтина, побывав 23 ноября на приеме у начальника управления по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции Генпрокуратуры РФ Виктора Балдина.

Ответ Елене Анатольевне пришел на минувшей неделе, его подписал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы прокуратуры области И. Шульга.

Так, еще в октябре 2017 года ООО «Техсерсис» (компания, которая хочет застроить четырьмя многоэтажками участок нынешнего СК «Полет») заключила с КУИЗО мэрии Челябинска договор долгосрочной аренды участка 74:36:0504007:176. Причем вид разрешенного использования этого участка - эксплуатация нежилого помещения радиоклуба. Но вскоре администрация Челябинска выдала разрешение на строительство на этом участке объекта «Многофункциональный комплекс с помещениями спортивного назначения, объектами общественного питания, апартаментами гостиничного типа и подземной автопарковкой, этап 4, корпус 4».

По факту такого несоответствия разрешенного использования земельного участка выданному разрешению на строительство прокурор 21.01.2021 внес представление в администрацию г. Челябинска.

«Говоря проще, три года назад «Техсервису» по договору с КУИЗО было разрешено эксплуатировать на этом участке радиоклуб, а затем какие-то другие (или те же?) чиновники челябинской мэрии выдали этой же фирме разрешение на строительство на этом же участке многофункционального комплекса с апартаментами, ресторанами и парковками. И теперь гражданка Цветкова (представитель застройщика – ред.) приходит в Заксобрание и рассказывает там байки про Central Park. Вопросы тут исключительно простые возникают: кто именно подписывал эти разрешения? Сколько денег получили эти чиновники в качестве взятки? Когда будет возбуждено уголовное дело?», - задается вопросами Александр Подопригора.

Прокуратура Челябинской области продолжает проверку по указанным вопросам.