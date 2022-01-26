Волна сообщений о минировании докатилась и до больниц Челябинска

Волна «минирований» в Челябинске докатилась и до больниц. В ГКБ №1 из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве работали оперативные службы.

Сегодня, 26 января, поступило сообщение о бомбе в здании ГКБ №1.

«В ГКБ №1 были оперативные службы. Посторонних предметов на объектах больницы и прилегающей территории не обнаружено. Массовая эвакуация не проводилась», - сообщили в минздраве Челябинской области.

Полиция информацию не комментирует.

Напомним, сегодня утром администрацию Челябинска эвакуировали из-за сообщения о минировании. Оно было ложным. 20 и 25 января текущего года поступали звонки о минировании зданий общеобразовательных организаций.