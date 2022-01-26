26.01.2022
В Челябинске собака напала на мальчика
26.01.2022
В Челябинске выбрали организацию по отлову бездомных животных
26.01.2022
Миасец выбросил собутыльницу с четвертого этажа
26.01.2022
«Уралкуз» отгрузил максимальный объем раскатных колец
26.01.2022
Больница Златоуста осталась без офтальмологического отделения
26.01.2022
«Солнечная долина» проведет соревнования по горнолыжному спорту для «особенных» спортсменов
Волна сообщений о минировании докатилась и до больниц Челябинска
26.01.2022
Администрацию Челябинска эвакуировали из-за сообщения о минировании
25.01.2022
В Челябинске снова эвакуируют школьников из-за сообщений о минировании
21.01.2022
Бастрыкин поручил провести проверку по фактам ложных сообщений о минировании школ в Челябинске
20.01.2022
Сообщения о минировании не повлияли на работу детсадов, а школьников второй смены перевели на «дистант»
Челябинская область получила федеральные деньги на дороги и на переселение
26.01.2022
Изменились правила выдачи жилищных субсидий
26.01.2022
Школы Челябинской области не переводят на дистант, лишь отправляют частично на карантин
25.01.2022
Коллектив оркестра «Малахит»: Мы не дадим в обиду нашего руководителя
25.01.2022
Челябинцы не верят заявлениям Минэкологии об улучшении состояния воздуха
24.01.2022