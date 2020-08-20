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Вырубка кленов в Челябинске обернулась уголовным делом

Происшествия
Сегодня, 15:49
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Автор: 
Инна Шемаева

Полиция Челябинска возбудила уголовное дело по факту вырубки кленов в центре города. Лица, причастные к преступлению, пока не установлены.

Незаконная вырубка кленов была произведена во дворе дома, расположенного по улице Островского, 41. Разрешения ни на снос, ни на пересадку зеленых насаждений управление экологии Челябинска никому не выдавало.

«По данному факту в отделе полиции «Курчатовский» возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации - «незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Сотрудники полиции сейчас ищут лиц, причастных к незаконной рубке деревьев.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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