За пару дней южноуральцы "подарили" мошенникам два миллиона рублей

Полицейские Челябинской области ищут аферистов, которые "развели" южноуральцев на два миллиона рублей. Доверчивые люди сообщают незнакомым лицам данные своих банковских карт и информацию из смс-сообщений.

В полицию Магнитогорска обратились двое местных жителей с заявлениями о совершенных в отношении них мошеннических действиях. Они рассказали, что им позвонили якобы сотрудники банка, которые сообщили, что на них в режиме онлайн оформлены кредиты, и необходимо аннулировать заявку. Для того, чтобы произвести все необходимые операции местные жители должны были продиктовать персональные данные, а также информацию, приходящую в смс-сообщениях.

"После того, как они сообщали ее, мошенники оформили кредиты на женщину на общую сумму более 212 тысяч рублей, на мужчину – 677 тысяч рублей, и перевели все денежные средства на свои счета", - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Похожая ситуация произошла в Трехгорном. Женщина, действуя по указанию злоумышленника, представившегося опять же сотрудником банка, перевела посредством банкомата со своего счета 400 тысяч рублей на незнакомый номер телефона якобы для их сохранности. Таким образом, жительница Трёхгорного осталась без своих средств.

Пенсионерка из Еманжелинска поверила в снятие порчи по телефону и перечислила мошенникам более 705 тысяч рублей.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие преступлений. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество"», - добавили в главке.

Полицейские напоминают, что мошенникам не важен статус, пол и возраст, для них главное – получить доступ к счетам, который возможен только при наличии кодов и информации из смс-сообщений. Злоумышленники проявляют изобретательность, чтобы получить данные ваших банковских карт и информацию, поступающую по телефону в смс-сообщениях. Необходимо всегда помнить, что представители банковских организаций не могут запрашивать персональные данные, а также предлагать перевести денежные средства на какие-либо банковские счета. Если по телефону незнакомец запрашивает у вас данные банковской карты и информацию из смс-сообщений, он – мошенник, прекратите с ним разговор!

Стражи порядка настоятельно рекомендуют гражданам провести профилактические беседы со своими пожилыми родственниками о разных видах мошенничества и действиях в случае, если звонящие представляются сотрудниками банка, социальными работниками, представителями коммунальных служб, или предлагают услуги по снятию порчи и предоставлению компенсации за купленные биоактивные добавки. Следует прервать разговор, чтобы не попасть на уловки мошенников.

Инна Шемаева