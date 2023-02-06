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Десятилетие со дня падения челябинского метеорита отметят зрелищно и ярко
06.02.2023
Задержан чебаркулец, похитивший 120 тонн зерна
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«Этнография Урала» расскажет жителям Челябинской области всю правду об их малой родине
06.02.2023
Хирурги Челябинска вернули слух пациентке из Сочи
06.02.2023
Полицейские Магнитогорска не пустили на прилавки паленый алкоголь
06.02.2023
В Томино митрополит Алексий освятил купола для строящегося храма
Задержан чебаркулец, похитивший 120 тонн зерна
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Троицкий студент перевел незнакомке 90 тысяч рублей за неслучившийся интим
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Аферисты обманули военнослужащего из Чебаркуля
20.01.2023
Южноуралец лишился денег после посещения "взрослого" сайта (18+)
20.01.2023
Жительница Златоуста покорно перевела аферистам четыре миллиона рублей
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023