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06.02.2023

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06.02.2023

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06.02.2023

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06.02.2023 14:21

Задержан чебаркулец, похитивший 120 тонн зерна

Полицейскими Чебаркуля (Челябинская область) задержан подозреваемый в хищении 120 тонн зерна. Возбуждены три уголовных дела.

Чебаркулец, работая заведующим в фирме предпринимателя и имея доступ к зернохранилищу, реализовал пшеницы на сумму более двух миллионов рублей. Чтобы сокрыть факт отсутствия зерна на складе, злоумышленник построил мошенническую схему.

«Сначала он убедил своего работодателя в том, что сельхозкультура была отправлена на обработку перед посевом в филиал агроучреждения. Затем подозреваемый трудоустроился в данный филиал, чтобы войти в доверие к руководству. После чего он заключил фиктивный договор от имени предпринимателя, по которому в целях посева было получено сортовое зерно на сумму более полумиллиона рублей. Эту партию зерна чебаркулец поместил на склад предпринимателя под видом ранее незаконной реализованной», - рассказали в региональном полицейском главке.

Факт мошенничества вскрылся. В ходе расследования был установлен дополнительный эпизод противоправной деятельности фигуранта, предпринявшего попытку вывезти почти 18,5 тонн зерна ячменя с территории предпринимателя. Однако он был остановлен работниками склада.

Действуя по ориентировке участковые уполномоченные полиции установили подозреваемого, постоянно менявшего место жительства, в деревне Пусторезово.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Кража» и «Покушение на кражу».

Мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

мошенничество
кража
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Карина Левко представит Челябинскую область в финале конкурса «А ну-ка, девушки!»

02.02.2023 13:03

В Челябинской области появится система «Автоураган»

02.02.2023 12:43

Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники

02.02.2023 12:05

Елену Селищеву отпустили домой вслед за Александром Кузнецовым

02.02.2023 11:30

В Челябинске открылся Центр амбулаторной онкоурологической помощи

02.02.2023 11:07

Пязока и Вегельмана из печально известного «Речелстроя» обвинили в хищении миллиардов

02.02.2023 10:55

На станции «Челябинск-Главный» выявлена течь в одной из цистерн

02.02.2023 10:37

В Челябинской области около трех тысяч студентов проходят сейчас практику на предприятиях

02.02.2023 10:37

Присоединиться к зарядке на стадионе «Локомотив» могут все желающие

02.02.2023 10:07

Великая Победа: Россия отмечает 80-летие со дня разгрома фашистов под Сталинградом

02.02.2023 09:54

Режим «чёрного неба» установился еще в Сатке и Магнитогорске