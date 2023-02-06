Задержан чебаркулец, похитивший 120 тонн зерна

Полицейскими Чебаркуля (Челябинская область) задержан подозреваемый в хищении 120 тонн зерна. Возбуждены три уголовных дела.

Чебаркулец, работая заведующим в фирме предпринимателя и имея доступ к зернохранилищу, реализовал пшеницы на сумму более двух миллионов рублей. Чтобы сокрыть факт отсутствия зерна на складе, злоумышленник построил мошенническую схему.

«Сначала он убедил своего работодателя в том, что сельхозкультура была отправлена на обработку перед посевом в филиал агроучреждения. Затем подозреваемый трудоустроился в данный филиал, чтобы войти в доверие к руководству. После чего он заключил фиктивный договор от имени предпринимателя, по которому в целях посева было получено сортовое зерно на сумму более полумиллиона рублей. Эту партию зерна чебаркулец поместил на склад предпринимателя под видом ранее незаконной реализованной», - рассказали в региональном полицейском главке.

Факт мошенничества вскрылся. В ходе расследования был установлен дополнительный эпизод противоправной деятельности фигуранта, предпринявшего попытку вывезти почти 18,5 тонн зерна ячменя с территории предпринимателя. Однако он был остановлен работниками склада.

Действуя по ориентировке участковые уполномоченные полиции установили подозреваемого, постоянно менявшего место жительства, в деревне Пусторезово.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Кража» и «Покушение на кражу».

Мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.