Замглавы Ашинского района, обвиняемый в получении взятки, не смог выйти из СИЗО

Сегодня, 21 сентября, Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты замглавы Ашинского района Семена Авраменко на постановление суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 27 сентября. Он обвиняется в десяти эпизодах получения взяток за оказание содействия по заключению муниципального контракта на приобретение жилья для граждан из числа детей - сирот.

Суд первой инстанции при продлении меры пресечения учел тяжесть преступлений, совершенных чиновником, возможность скрыться от органов следствия, оказать давление на участников уголовного судопроизводства и иным образом воспрепятствовать производству по делу. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Не согласившись с продлением меры пресечения, сторона защиты указала на отсутствие намерений воспрепятствовать производству по делу, на необходимость избрания более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста.

Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционных жалоб, постановление суда первой инстанции оставил без изменения.

Напомним, что по версии следствия, обвиняемый получил взятку в сумме 50 тысяч рублей от заинтересованного лица за незаконное содействие при проведении электронных аукционов по приобретению жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Добавим, что уголовное дело также возбуждено в отношении местного жителя, который подозревается в даче взятки Авраменко (часть третья статьи 291 УК РФ).