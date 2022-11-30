Замглавы Магнитогорска останется в СИЗО

Суд признал законным постановление о продлении меры пресечения заместителю главы администрации Магнитогорска Дмитрию Гаврилову, обвиняемого в получении взятки. До 13 декабря он пробудет в СИЗО.

Сегодня, 30 ноября, Челябинский областной суд рассмотрел жалобу адвоката о несогласии с продлением содержания под стражей сроком на один месяц (до 13 декабря 2022 года) заместителю главы администрации Магнитогорска.

«Сторона защиты указала на отсутствие намерений скрыться и воспрепятствовать производству по делу, на необходимость избрания более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста. Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы и постановление суда первой инстанции оставил без изменения», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Напомним, 14 сентября, суд Правобережного района Магнитогорска отправил под стражу заместителя главы города Дмитрия Гаврилова и директора муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» Дениса Кравченко, обвиняемых в получении взятки.

По версии следствия, в период с августа по сентябрь 2022 года Дмитрий Гаврилов совместно с Денисом Кравченко, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от представителя коммерческой организации взятку в сумме не менее полутора миллионов рублей за лоббирование интересов фирмы-поставщика, предоставляющей услуги по благоустройству города, и способствование заключению контрактов с муниципальным предприятием.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.