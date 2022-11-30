30.11.2022
В деревне Мельниково в детском саду замерзают дети
30.11.2022
Наставник проекта «Пацанки» выступит в Детской филармонии Челябинска
30.11.2022
Полицейские Челябинска вручили российские паспорта жителям Донбасса
30.11.2022
Замглавы Магнитогорска останется в СИЗО
30.11.2022
Ученые ЮУрГУ придумали, как сделать растительное молоко более полезным
30.11.2022
Диктант по информационной безопасности пишет Челябинская область
Замглавы Магнитогорска останется в СИЗО
Сегодня суд рассмотрел жалобу адвоката Дмитрия Гаврилова
17.11.2022
Педофил из Златоуста отправился в колонию
07.11.2022
Чиновник из «Фонда содействия инновациям» останется под стражей
09.08.2022
Челябинский суд не выпустил из СИЗО Дмитро Новикова, обвиняемого в мошенничестве
21.06.2022
Челябинский облсуд оставил под стражей экс-следователя СК Зыкова
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022