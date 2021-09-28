Замминистра строительства Челябинской области Иван Белавкин остается в СИЗО

Центральный районный суд Челябинска продлил первому заместителю министра строительства и инфраструктуры региона Ивану Белавкина меру пресечения в виде ареста до третьего декабря 2021 года.

В судебном заседании сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест либо залог. Однако суд удовлетворил ходатайство следователя, поддержанное прокуратурой региона, продлив обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, по версии следствия, Иван Белавкин в течение 2020-го - начала 2021-го годов получил взятку в размере 1,2 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности.

В следственном управлении СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело по части шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.