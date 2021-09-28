28.09.2021
Волонтеры ЮУЖД очистили территорию вокруг «Европы-Азии»
28.09.2021
Карабаш ожидает яркая ночь - «Ночь пожирателей рекламы»
28.09.2021
Замминистра строительства Челябинской области Иван Белавкин остается в СИЗО
28.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на 29 сентября
28.09.2021
Челябинская область отметит день сердца, которое у многих болит
28.09.2021
В Челябинске состоится Всероссийский день ходьбы
Замминистра строительства Челябинской области Иван Белавкин остается в СИЗО
14.09.2021
Адвокат замминистра строительства Белавкина отстоял имущество его отца
31.08.2021
Первый замминистра строительства Иван Белавкин останется в СИЗО
10.06.2021
Исполнять обязанности первого замминистра строительства Челябинской области будет Людмила Алпатова
03.06.2021
ФСБ обнародовала видео задержания первого замминистра строительства Белавкина
Штормовое предупреждение для южноуральцев на вторник: мокрый снег, ледяной дождь
27.09.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев
27.09.2021
В челябинском зоопарке погибли два бурых медведя: Степана и Машу отравили
24.09.2021
В Челябинской области остаются без тепла 6% жилья, 5% учреждений соцсферы
24.09.2021
Сети нового поколения расположились на берегах озера Увильды
23.09.2021