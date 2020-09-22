Замминистра строительства региона хотела выйти из СИЗО под залог в миллион рублей

Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката обвиняемой в получении взятки и превышении должностных полномочий Татьяны Антоновой. На момент совершения преступления она являлась заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области. Защита обвиняемой просила ее отпустить из СИЗО.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда, фемида оставила без изменения постановление Тракторозаводского районного суда. Челябинска от 30 августа 2020 года. Данным судебным актом Татьяне Антоновой продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до первого декабря 2020 года.

Обжалуя постановление суда первой инстанции, сторона защиты просила его отменить, избрать в отношении Антоновой более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста либо залога в размере до одного миллиона рублей.

Напомним, Татьяна Антонова проходит по одному уголовному делу вместе с директором ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексеем Абаимовым. Еще в апреле 2020 года они были отправлены в СИЗО за махинации при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте.

Антоновой вменяют получение 2,2 миллиона рублей от Михаила Азаматова за оплату работ по строительству стадиона. Абаимов, по версии следствия, получил от Азаматова 1,5 миллиона рублей за подписание актов приемки работ.

Абаимов также пытался себе смягчить меру пресечения, но ему, как и Антоновой, это не удалось.

Также добавим, что в августе МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 1 имени Светланы Ишмуратовой» из Златоуста подала три иска к застройщику биатлонного центра - ООО «Строительное транспортное предприятия «Союз».