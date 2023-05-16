16.05.2023
Челябинец в состоянии опьянения сам себе вызвал полицию
16.05.2023
Застройщик успокоил челябинцев из поселка Колхозный: Шума от офисной семиэтажки не будет
16.05.2023
Железнодорожники обеспокоены ростом числа случаев травмирования граждан в Челябинской области
16.05.2023
Южноуральские ориентировщики произвели фурор на первенстве России
16.05.2023
КВН в Челябинске: участники лиги «Открытая Уралка» встретятся в четвертьфинале
16.05.2023
На Зюраткуле выхаживают новорожденного лосенка, который потерял маму в горящем лесу
Железнодорожники обеспокоены ростом числа случаев травмирования граждан в Челябинской области
12.05.2023
С начала года на ЮУЖД выявлено 47 нарушений водителями правил при пересечении ж/д переездов
07.05.2023
Девятого мая вновь прозвучат «Гудки Победы»
05.05.2023
Челябинск встретил «Поезд Победы»
05.05.2023
В Челябинске открыли сезон на детской железной дороге
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023
Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил содержания собак
12.05.2023