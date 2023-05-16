Железнодорожники обеспокоены ростом числа случаев травмирования граждан в Челябинской области

С начала 2023 года в Челябинской области на железной дороге травмировано девять человек (за аналогичный период 2022 года – пять), из них со смертельным исходом – восемь (в 2022 году – четыре).

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, всего на Южно-Уральской магистрали с начала 2023 года от наезда подвижного состава было травмировано 13 человек, из них 12 – со смертельным исходом. Несчастные случаи произошли в Челябинской и Курганской областях. За аналогичный период 2022 года было травмировано 12 человек, из них 10 – со смертельным исходом.

Расследования транспортных происшествий с гражданами показывают, что основные причины несчастных случаев – нарушение правил личной безопасности, нахождение и переход железнодорожных путей в не установленных местах.

Особую тревогу вызывают несчастные случаи с подростками на объектах инфраструктуры ЮУЖД. В Челябинской области от наезда подвижного состава травмировано двое несовершеннолетних.

Железная дорога – объект повышенной опасности, поэтому необходимо строго соблюдать правило: переходить пути только в установленных и оборудованных для этого местах – по пешеходным переходам, тоннелям, мостам, железнодорожным переездам, путепроводам, обозначенным соответствующими знаками, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Правила безопасного поведения проиллюстрированы видеороликами и мультфильмами, изготовленными ОАО «РЖД», которые доступны на официальном сайте ЮУЖД в разделе «Безопасность».