Жестоким хозяином лошадей из села Тюлюк займутся правоохранительные органы

Жестоким хозяином лошадей из села Тюлюк Катав-Ивановского района (Челябинская область) займутся правоохранительные органы. В целях предупреждения распространения заболеваний, общих для животных и человека, к совместным с полицией мероприятиям готов присоединиться региональный Россельходназдор.

О лошадях, содержащихся в чудовищных условиях и о неоказании владельцем помощи жеребенку с открытым переломом передней ноги, агентство «Урал-пресс-информ» рассказало 24-го мая, после чего была написана жалобу в управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям с просьбой провести проверку информации, предоставленной жителями Тюлюка, которые, жалея измученных животных, сняли видео с хромающим жеребенком и трупиком другого копытного малыша, лежавшим прямо посреди села.

Заместитель руководителя регионального Россельхознадзора Игорь Доможиров в ответе на обращение указал, что информация о жестоком обращении со своими лошадьми со стороны жителя дома по улице Ленина Николая Иванова передана по подведомственности в отдел МВД России по Катав-Ивановскому муниципальному району и что его ведомство готово к совместным со стражами порядка мероприятиям.

Отметим, жестокое обращение с животными – уголовное преступление (статья 245 УК РФ). В управлении Россельхознадзора посчитали, что основания для беспокойства есть и проверку проводить нужно.