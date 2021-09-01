Житель поселка Увельский выращивал коноплю в промышленных масштабах

Прокуратура Увельского района (Челябинская область) направила в суд уголовное дело о незаконном обороте около 11 килограммов наркотических средств. Он выращивал коноплю в промышленных масштабах.

По версии следствия 40-летний житель поселка Увельский приобрел в сети Интернет семена конопли (растение рода Cannabis), после чего выращивал их для личного употребления в помещениях дома, сарая, теплицы и в огороде, создавая благоприятные условия для произрастания.

«Мужчина установил тепловые лампы, приобрел удобрения, специальные емкости для посадки, поливал, рыхлил почву, пересаживал растения, вырастив до стадии созревания наркосодержащие растения в общем количестве не менее 142 кустов», - сообщили в прокуратуре региона.

С выращенных растений обвиняемый получил и незаконно хранил марихуану массой около 11 килограммов, а также изготовил и хранил гашиш и масло каннабиса.

Уголовное дело направлено в Увельский районный суд.