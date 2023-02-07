Жительница Копейска скрывала, что ее зять и дочь находятся в террористической организации

Вступил в силу приговор Центрального районного суда Челябинска по статье 205.6 УК РФ «Несообщение о преступлении» в отношении жительницы Копейска (Челябинская область), не сообщившей известные ей сведения о совершении родственником преступления. Ей назначен штраф в размере 60 000 рублей.

Жительница Копейска скрыла факты причастности к незаконной деятельности мужа дочери. Личность ее зятя, являвшегося приверженцем террористической идеологии УФСБ России по Челябинской области установило в 2020 году.

«К тому моменту он успел вовлечь в радикальный ислам дочь виновной и выехать вместе с ней в Сирию, вступив там в международную террористическую организацию «Исламское государство»*, запрещенную на территории Российской Федерации Верховным Судом в декабре 2014 года», - сообщили в УФСБ по Челябинской области.

В 2022 году по материалам УФСБ осуждены 35 лиц за преступления террористической и экстремистской направленностям, ликвидировано 20 каналов ресурсной поддержки терроризма.

*Организация «Исламское государство» запрещена на территории Российской Федерации Верховным Судом в декабре 2014 года.