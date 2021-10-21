Жителя Миасса в «Telegram» научили готовить наркотики

Житель Миасса (Челябинская область) осужден за производство и покушение на сбыт мефедрона в особо крупном размере. Он получил посредством мессенджера «Telegram» подробную информацию о способе производства наркотика и изготовил более 26 килограммов «дури».

Сегодня, 21 октября, Челябинский областной суд огласил приговор в отношении Артура Зорина.

«Суд установил, что в марте 2021 года неустановленное следствием лицо доставило в квартиру Зорина, находящуюся Миассе Челябинской области, специальную химическую посуду реагенты, необходимые для производства мефедрона. Подсудимый в квартире оборудовал лабораторию, получил посредством мессенджера «Telegram» подробную информацию о способе производства наркотика и изготовил более 26 килограммов мефедрона», - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

25 марта 2021 года Зорин часть полученного наркотика массой более трех килограмм поместил в автомобиль и поехал в лесополосу возле Миасса, чтобы сделать закладку, но был задержан сотрудниками ФСБ.

«Закладчику» назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 с половиной лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.