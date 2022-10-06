Жуткая авария в Карталинском районе

Сегодня ночью, шестого октября, водитель иномарки в Карталинском районе (Челябинская область) не справился с управлением и автомобиль с высоты шести метров улетел в кювет. Водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.

Трагедия произошла на участке временной объездной дороги у действующего карьера близ села Еленинка. Водитель Рено Дастер не учел запрещающего знака и съехал с дороги. Автомобиль сорвался в карьер, упал на крышу с высоты шести метров и оказался заблокирован крупными каменными глыбами.

«Для деблокирования автомобиля была задействована тяжёлая техника с карьера, спасатели областной ПСС и сотрудники пожарной части. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента был обеспечен доступ к моторному отсеку, отключен аккумулятор, деблокировано тело. Погибшего жителя Башкирии на спинальном щите подняли с глубины карьера и передали сотрудникам СУ», - сообщали в поисково-спасательной службе региона.

Ведется расследование причин и обстоятельств происшествия.