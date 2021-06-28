Знакомые попросили: челябинка отвезла в колонию посылку с наркотиком

Жительница Челябинска стала невольным наркокурьером, согласившись на просьбу передать в колонию посылку с продуктами. Она не знала, что внутри пачки сливочного масла спрятан наркотик.

Теперь женщине грозит до 12 лет лишения свободы.

Сотрудниками оперативного отдела ЛПУ-3 ГУФСИН России по Челябинской области была получена информация о том, что один из осужденных ждет посылку с воли. В одном из «гостинцев» спрятаны наркотики.

Как выяснилось, знакомые попросили девушку отвезти посылку с продуктами питания в колонию, умолчав о содержимом «гостинца». Она согласилась помочь и стала невольным наркокурьером.

«При проведении обязательного досмотра предметов передачи, сотрудниками ЛПУ-3 совместно с сотрудниками Управления наркоконтроля ГУ МВД России по Челябинской области был обнаружен и изъят пресс-пакет с неизвестным веществом зеленого цвета, спрятанный ухищренным способом внутри пачки сливочного масла», - сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

Изъятое вещество направили на исследование, которое показало, что содержимое пресс-пакета является наркотическим средством.