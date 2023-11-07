Челябинцы завоевали 17 наград Кубка России по плаванию для спортсменов с ПОДА

Пловцы челябинской спортшколы по адаптивным видам спорта стали победителями и призерами Кубка России, завоевав почти два десятка наград.

Всероссийские соревнования по плаванию для лиц с ПОДА состоялись с третьего по шестое ноября в подмосковном Раменском. По итогам турнира у пловцов Челябинска 17 медалей: десять золотых, три серебряные и четыре бронзовые.

Как сообщает пресс-служба администрации города, Ирина Девятова – чемпионка в дисциплинах: вольный стиль (200 метров), брасс (50 метров), вольный стиль (100 метров), баттерфляй (50 метров), комплекс (150 метров). Также Ирина - серебряный призер на дистанции 50 метров вольным стилем.

Елизавета Сидоренко завоевала золотую медаль на дистанциях: 100 метров брассом, 100 метров вольным стилем, стала победительницей в дисциплинах: баттерфляй (100 метров), комплекс (200 метров), второй в дистанции 50 метров вольным стилем и третьей – на стометровке на спине.

Вероника Нуждова – серебряный призер в стиле баттерфляй на дистанции 50 метров.

Дмитрий Черняев – победитель на дистанции 100 метров брассом, 200 метров – комплекс. Также спортсмен – бронзовый призер на дистанции 50 метров на спине.

Сергей Шаталов завоевал две «бронзы» в дисциплинах: брасс (100 метров) и баттерфляй (50 метров).

Ярких челябинских спортсменов тренирует Михаил Уранов.