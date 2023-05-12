Челябинка завоевала три медали на чемпионате мира по плаванию в ластах

Челябинская спортсменка Софья Стрелец завоевала три медали чемпионата мира по апноэ. Она дважды стала серебряным призером и принесла в копилку российской сборной бронзу.

Чемпионат мира по подводному спорту в дисциплине апноэ проходил в Кувейте. Международные состязания собрали 220 лучших подводников из 44 стран мира.

«Конечно, я доволен выступлением Софьи. Если в первый день она немного растерялась, то во второй показала лучший личный результат. Также она улучшила время в упражнении ныряние 8х50 метров, улучшив личный рекорд на 13 секунд», – поделился наставник спортсменки Евгений Богданов.

За медали главных международных стартов года, помимо Софьи Стрелец, борется еще один представитель Челябинской области, многократный чемпион и призер российских чемпионатов Дмитрий Сметанкин.