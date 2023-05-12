12.05.2023
В Магнитогорске на выездном заседании комитета Госдумы обсуждают вопросы моногородов и экспорта
12.05.2023
В парке «Металлург» имени Тищенко открыли самый большой скейт-парк в Челябинске
12.05.2023
Ищут родственников: поисковый отряд «Импульс» нашел поднял останки пяти бойцов в местах боев в Тверской области
12.05.2023
Челябинка завоевала три медали на чемпионате мира по плаванию в ластах
12.05.2023
На подъезде к селу Долгодеревенское образовался стихийный мусорный полигон
12.05.2023
С начала года на ЮУЖД выявлено 47 нарушений водителями правил при пересечении ж/д переездов
Челябинка завоевала три медали на чемпионате мира по плаванию в ластах
11.04.2023
Челябинские пловцы завоевали полный комплект наград в главных стартах страны
09.02.2023
В Челябинск прилетел «Царь воды»
15.06.2022
Южноуральская спортсменка завоевала всё золото Кубка России по плаванию
01.05.2022
В Челябинск приедет легендарный олимпийский чемпион по плаванию
В Свято-Казанском женском монастыре Троицка зацвела сакура
11.05.2023
В Челябинск к празднику Святой Троицы привезут частицу мощей Георгия Победоносца
10.05.2023
Челябинск и ряд городов области остаются в дымке, ПДК вредных веществ превышена
10.05.2023
Южноуральцы с размахом отмечают День Победы
09.05.2023
АФИША праздничных мероприятий ко Дню Победы в городах Челябинской области
05.05.2023