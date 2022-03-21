«Динамо-Уралочка» завоевала «серебро» ватерпольного чемпионата России

В Златоусте (Челябинская область) завершился «Финал четырех» Чемпионата России по водному поло. «Динамо-Уралочка» завоевала «серебро».

В соревнованиях по водному поло участвовали лучшие команды страны, пробившиеся в ТОП-4 по итогам регулярного первенства. По формуле розыгрыша «Динамо-Уралочка» сначала сыграла полуфинальный матч с московским «СКИФом», где практически без проблем выиграла - 10:7, и вышла в главный финал. В матче за «золото» златоустовские ватерполистки сражались с многократным чемпионом России «Кинефом» из Киришей. За две с половиной минуты до финальной сирены наши ватерполистки вели со счетом 10:8, но не удержали преимущества. «Кинеф» сумел спастись в концовке - 10:10, а затем выиграть в серии пенальти.

В этой лотерее спортсменкам из Златоуста не хватило немного везения. Поражение в серии штрафных бросков и серебряные медали чемпионата России.

«Достойный финала очень зрелищный матч сильных соперников. Победитель определился только в серии пенальти. У нас все было, чтобы выиграть золото, но не хватило удачи. Проанализируем, сделаем выводы и возьмем реванш», - сказал директор ВК «Динамо-Уралочка» Святослав Накоряков.

«Конечно, очень хотелось золота, мы ждем главные награды уже много лет. Не хватило совсем чуть-чуть. Но я верю, что в следующем сезоне наши девчонки обязательно выиграют. Они это могут сделать. И сегодняшние слезы поражения обязательно превратятся в слезы радости от победы», - отметила почетный Президент ВК «Динамо-Уралочка» Ирина Гехт.

«Всегда болею за наших спортсменок, приехала в Златоуст поддержать их. Финал запомнился накалом страстей и классной игрой. К сожалению, не хватило везения в серии пенальти. Но есть к чему стремиться, и я верю, что «Уралочка» завоюет золото», - общественный деятель, руководитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив» Ирина Текслер.