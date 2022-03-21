21.03.2022
Челябинцев возмущают грязные кучи снега и нечищеные тротуары
21.03.2022
Челябинские власти должны предоставить жилье 92-м детям-сиротам
21.03.2022
В Златоусте столкнулись 15 автомобилей
21.03.2022
За неделю от ковила умерло 112 южноуральцев
21.03.2022
В Челябинске подпишут соглашение о комплексном развитии территории на Братьев Кашириных
21.03.2022
В Челябинске вандалы изуродовали стены подземного перехода на площади Революции
«Динамо-Уралочка» завоевала «серебро» ватерпольного чемпионата России
16.03.2022
Златоуст примет главный ватерпольный турнир России
09.03.2022
Ватерполистки из Златоуста завершили регулярный чемпионат
04.03.2022
Златоустовскую «Уралочку» лишили возможности выиграть медали Евролиги
03.03.2022
Все участники ватерпольного «Финала четырех» России определятся в Киришах
Челябинск – Луганск - Рубежное: собкор «Урал-пресс-информа» отправился в ЛНР на помощь родителям
20.03.2022
Челябинск встречает Крымскую весну
18.03.2022
Взгляд изнутри: Украина все делает в пику России
17.03.2022
Челябинцы: На ЧМЗ пахнет тухлыми яйцами
17.03.2022
Южноуральцы жалуются на отсутствие жизненно важных препаратов в аптеках
16.03.2022