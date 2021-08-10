«Металлург» с минимальным счетом обыграл «Нефтехимик» на мемориале имени Ромазана

В Магнитогорске (Челябинская область) местный клуб «Металлург» на мемориале имени Ромазана одержал победу над «Нефтехимиком» (Нижнекамск) со счетом 2:1.

Счет на 18-й минуте встречи открыл защитник «Металлурга» Артём Минулин. Удвоил преимущество магнитогорского клуба в большинстве на 21-й минуте форвард Никита Коростелев. На 55-й минуте матча одну шайбу отыграл нападающий «Нефтехимика» И Тимур Хафизов.

Следующий матч «Металлург» проведет сегодня, десятого августа. Соперник - казанский «Ак Барс».

Напомним, мемориал Ивана Ромазана в Магнитогорске посвящен памяти директора Магнитогорского металлургического комбината. Ромазан занимал эту должность с 1985-го по 1991 год.

Первый мемориал состоялся в августе 1992 года и сразу же стал международным. В Магнитогорск тогда приехала студенческая сборная североамериканских штатов Висконсин и Миннесота, а также столичный «Спартак» и челябинский «Трактор». В 1994 году на полугодовом конгрессе ИИХФ в Лондоне было принято решение включить мемориал Ромазана в официальный календарь Международной федерации хоккея.