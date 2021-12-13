13.12.2021
Магнитогорскому цирку разрешили использовать животных в культурно-развлекательных целях
13.12.2021
За неделю ковид оборвал жизни 208 южноуральцев
12.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на 13 декабря
11.12.2021
Юная челябинка заняла призовое место на всероссийском конкурсе красоты «Мисс Останкино»
11.12.2021
В 100-летний юбилей челябинского театра драмы высокими наградами отметили выдающихся актеров
11.12.2021
В шести городах Челябинской области НМУ продлены на выходные
Ольга Фаткулина на этапе Кубка мира в Канаде установила новый рекорд России
02.11.2020
Челябинка Ольга Фаткулина завоевала вторую золотую медаль на чемпионате России
30.10.2020
Челябинка Ольга Фаткулина одержала победу на чемпионате России
28.11.2019
Конькобежка Ольга Фаткулина не смогла продать подарок Путина
18.11.2019
Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина завоевала две медали на Кубке мира
В 2022 году полис ОМС перейдет в цифровой формат
10.12.2021
Подрядчик установил на пути к школе Чурилово полимерные конструкции взамен украденных ливневых решеток из металла
09.12.2021
В Челябинской области непривитых не отстранят от работы, но при одном условии
08.12.2021
Объявившая голодовку челябинка в погонах будет решать свой квартирный вопрос через суд
07.12.2021
Юрий Борисов: Челябинская область лучше других регионов выходит из кризисной ситуации, связанной с пандемией
06.12.2021