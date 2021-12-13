Ольга Фаткулина на этапе Кубка мира в Канаде установила новый рекорд России

Знаменитая челябинская спортсменка Ольга Фаткулина завоевала «золото» на этапе Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 500 метров, установив новый рекорд России с результатом в 36,726 секунды

Кроме того, на соревнованиях в Калгари (Канада) военнослужащая Уральского округа войск национальной гвардии РФ, инструктор по спорту первой категории старший лейтенант Ольга Фаткулина завоевала «бронзу» на дистанции тысяча метров.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, ранее офицер Росгвардии поднялась на высшую ступень пьедестала на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), завоевав золотую медаль на дистанции тысяча метров. На этих же соревнованиях в составе сборной страны спортсменка стала третьей в гонке преследования.

Ольга Фаткулина – серебряный призер Олимпийских игр в Сочи, чемпионка мира, многократный призер чемпионатов мира, заслуженный мастер спорта России, рекордсменка страны в спринтерском многоборье и на дистанции тысяча метров, четырехкратная чемпионка России в спринтерском многоборье.

Ольга живет и тренируется в Челябинске, ведет активную пропаганду здорового образа жизни, участвует в ведомственных акциях по развитию спорта в регионе и стране.