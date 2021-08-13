В Челябинской области объединят два гандбольных клуба

С сезона 2021/2022 в мужской Суперлиге по гандболу Челябинскую область будет представлять один профессиональный клуб.

Решение об объединении двух гандбольных клубов региона - «Динамо» из Челябинска и «Сунгуля» из Снежинск (обе команды выступали в мужской суперлиге) - было принято для того, чтобы создать одну полноценную конкурентоспособную команду, которая будет бороться в Суперлиге за высшие места.

Благодаря данному решению южноуральские гандбольные клубы смогут объединить усилия, сохранив при этом кадровый состав обеих команд. Об этом сообщили в министерстве спорта Челябинской области.

«Мы, безусловно, горячо поддерживаем решение федерации гандбола Челябинской области и клубов «Динамо» и «Сунгуль» об объединении, – рассказал министр физической культуры и спорта Максим Соколов. – Это не только позволит новой, объединенной команде собрать в своем составе всех сильнейших игроков, но и усилить финансовое положение, что даст возможность бороться за высокие места в чемпионате страны».

Максим Соколов отметил, что объединение клубов - лишь часть более масштабного проекта по развитию всего гандбола в Челябинской области, и прежде всего - развитию основы, базы этого вида спорта - детско-юношеских гандбольных секций и школ.

«Без этого ни о каком будущем не может быть и речи. Убежден, что общими усилиями мы вернем наш гандбол на те позиции, которые он должен занимать по праву», - сказал Соколов.

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