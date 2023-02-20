20.02.2023
На М-5 в Челябинской области при столкновении с грузовиком погибла пассажир легковушки
20.02.2023
Житель Миасса ответит за безуспешную попытку подкупить полицейского
20.02.2023
Безвизовые групповые турпоездки в Китай снова доступны
20.02.2023
Молодые семьи Челябинска получат социальные выплаты на приобретение жилья
20.02.2023
Президент США Джо Байден прибыл в Киев
20.02.2023
Выступление Путина пройдет без иностранных гостей, в присутствии участников СВО
В Магнитогорске завершился «гусевский» мемориал
16.02.2023
В Магнитогорске огласили шорт-лист территорий для благоустройства
07.02.2023
В Магнитогорске появилась улица Сергея Пускепалиса
07.02.2023
Гербу Магнитогорска – 20 лет
07.12.2022
В Магнитогорске наполовину обновился состав Общественной молодежной палаты
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
19.02.2023
СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе
17.02.2023
На капремонт магистральных теплосетей Челябинска направят более миллиарда рублей
17.02.2023
В Челябинске открывается клуб имени выдающегося историка Евгения Шмурло
16.02.2023