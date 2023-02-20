В Магнитогорске завершился «гусевский» мемориал

В Магнитогорске (Челябинская область) подвели итоги XXIII турнира по хоккею среди дворовых команд на кубок Магнитогорского городского Собрания депутатов.

Поздравить ребят и наградить заслуженными призами в холодный снежный день пришли председатель городского Собрания Александр Морозов, Олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина, лучший бомбардир в истории КХЛ и директор по развитию ХК «Металлург» Сергей Мозякин, а также начальник управления по физкультуре и спорту Андрей Сычев, родные Владимира Гусева.

Приветствуя ребят, спикер Собрания Александр Морозов устроил им мини-викторину. Кто такой Владимир Гусев? В каком дивизионе играет команда «Металлург»? Какое отчество у Сергея Мозякина? И на все хоккейные вопросы моментально был получен ответ, и даже Владимира Гусева, в честь которого 23 года назад был организован этот турнир, тоже записали в хоккеисты. Ан, нет. Председатель Собрания напомнил, что Владимир Дмитриевич Гусев – это работник ЖКХ, настоящий энтузиаст развития детского хоккея.

В конце 1980-х годов, будучи начальником ЖКО №1, он собрал в Ленинском районе города команду единомышленников. Вместе с ребятами они строили и ремонтировали хоккейные коробки во дворах. Владимир Гусев приобщал мальчишек к труду и спорту, отвлекая от нездоровых уличных развлечений.

Ежегодно турнир по дворовому хоккею на кубок городского Собрания депутатов поддерживают хоккеисты команды «Металлург». «Лицом турнира» были Алексей Кайгородов, Евгений Бирюков, Павел Дорофеев, Михаил Пашнин и другие. В этом году им стал выдающийся российский хоккеист Сергей Мозякин.

А лучшими в Мемориале Гусева-2023 стала команда «Гайдаровец», которая в напряженной, практически равной борьбе со счетом 6:3 победила команду «Дворовые волчата».