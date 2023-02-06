Южноуральцев приглашают на Всероссийскую лыжную гонку

Жителей Челябинской области приглашают принять участие в открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России».

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» состоится 11 февраля. Она проводится в целях пропаганды здорового образа жизни, а также привлечения трудящихся и учащейся молодежи Челябинской области к регулярным занятиям лыжным спортом.

Руководство организацией соревнований осуществляют министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, а также региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщили в пресс-службе минспорта региона.

Массовые забеги состоятся уже 11 февраля:

- в Златоусте - на лыжном стадионе имени Светланы Ишмуратовой;

- в Магнитогорске - на территории МАО «Парки Магнитки»;

- в Челябинске - на территории лесопарковой зоны за легкоатлетическим стадионом имени Елены Елесиной.

По итогам спортивных забегов победители и призеры будут награждены денежными призами: первое место – четвертое рублей, второе место – три тысячи рублей, третье место – две тысячи рублей.