06.02.2023
Южноуральцев приглашают на Всероссийскую лыжную гонку
06.02.2023
В Челябинске рабочего затянуло в аппарат для измельчения древесины
06.02.2023
Пушкинский кроссворд разгадают челябинцы в день памяти Александра Сергеевича
06.02.2023
Хрустальные красавицы челябинского драмтеатра ждут реставрации
06.02.2023
Десятилетие со дня падения челябинского метеорита отметят зрелищно и ярко
06.02.2023
Задержан чебаркулец, похитивший 120 тонн зерна
Южноуральцев приглашают на Всероссийскую лыжную гонку
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023