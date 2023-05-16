Южноуральские ориентировщики произвели фурор на первенстве России

В Перми завершился чемпионат и первенство страны по спортивному ориентированию. Состязания включали в себя два соревновательных блока – спринтерские дистанции по городу и лесную часть в окрестностях города. Ориентировщики Челябинской области завоевали 14 медалей на первенстве России.

Старты были посвящены 300-летию Перми и организованы на очень высоком уровне. В месте проведения спринтерских дистанций перекрывалось движение, чтобы соблюсти максимальную безопасность участников.

По итогам двух стартовых блоков южноуральские ориентировщики сумели завоевать 14 медалей различного достоинства. Первые места в своих возрастных группах заняли Маслихова Просковья, и дважды Панчишников Савелий. В более старшем возрасте стабильно выступили Даниил Сорокин (две «бронзы») и Алиса Рахманкулова – у нее также бронзовая награда.