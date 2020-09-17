Алексей Текслер предложил Мечелу ускорить сроки реализации экологического соглашения

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил ПАО «Мечел» ускорить сроки реализации четырехстороннего экологического соглашения и досрочно выполнить взятые обязательства по снижению объемов выбросов вредных веществ в атмосферу Челябинска. Гендиректор ПАО «Мечел» Олег Коржов принял предложение главы региона и пообещал ускориться.

Соответствующие договоренности были достигнуты 17 сентября 2020 года в ходе совещания.

Напомним, в июле 2019 года Минприроды РФ, Росприроднадзор, правительство Челябинской области и ПАО «Мечел» подписали четырехстороннее соглашение о сотрудничестве в области экологии.

Предприятия группы обязались снизить выбросы к 2024 году: «Мечел-Кокс» - до 22,5%, Челябинский металлургический комбинат – до 16%. Губернатор Алексей Текслер предложил решить эти задачи на год раньше. «Я прошу ускорить ряд мероприятий и завершить их не в 2024 году, а не позже 2023 года».

Кроме того, глава региона предложил ПАО «Мечел» заключить новое соглашение с регионом для решения дополнительных задач. «В частности, закрыть проблему «рыжего дыма», исключить неорганизованные выбросы в цехах», - обозначил Алексей Текслер дополнительные экологические обязательства Мечела и добавил, что на сегодня существуют технологии существуют, позволяющие решить проблему качества воздуха в Челябинске.

По словам губернатора, проблемы выбросов «рыжего дыма» можно решить путем реконструкция электродуговой печи электросталеплавильного отделения кислородно-конвертерного цеха. От неорганизованных выбросов в цехах можно избавиться, оснастив все доменные печи системами аспирации.

Гендиректор ПАО «Мечел» Олег Коржов поддержал предложение об ускорении сроков реализации соглашения, подчеркнув, что компания по ряду пунктов плана мероприятий уже идет с опережением графика.

«Мы движемся в рамках утвержденной программы и своих обещаний. Что касается ускорения сроков, то мы эту информацию для себя принимаем и делаем все, чтобы ускориться», - подчеркнул Олег Коржов.

Кроме того, до 2022 года будет решена проблема загрязнения сточными водами реки Миасс.

«Мы сегодня не только с «Мечелом», мы со всеми промышленными предприятиям движемся в одной логике. При реализации всех запланированных мероприятий мы в целом экологическую проблематику в Челябинске закроем до 2023 года», - резюмировал Алексей Текслер.