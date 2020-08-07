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Экоактивисты начали очистку русла еще одной протоки, впадающей в Большой Кисегач

Среда обитания
Сегодня, 18:02
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Автор: 
Евгения Александрова

Южноуральские экоактивисты сегодня, седьмого августа, начали очистку протоки из озера Сунукуль в Большой Кисегач.

Об этом на своей странице в ВКонтакте сообщил заместитель председателя комиссии по экологии Общественной палаты Российской Федерации Олег Дубровин.

«К нашей с Андреем Самокатовым инициативной группе присоединись общественный экологический инструктор Игорь Гурза с жителями Чебаркуля. Дружной командой удалось очистить от мусора, камней и гнилых деревьев значительную часть русла. А ведь еще несколько лет назад по нему бежала вода, и плескалась рыба», - написал Олег Дубровин.

Общественник также отметил, что «удивляет рукотворная природа перекрытия».

«У нас сложилось мнение, что трубу под дорогой кто-то сознательно засыпал камнями и мусором. Вот только для чего? Пишите мнения и комментарии!» - обратился Олег Дубровин к своим читателям.

Отдельно он поблагодарил за активную жизненную позицию и помощь Игоря Гурзу, Дмитрия Красина, активистов Илью Черкашина, Дениса Панасова, Михаила Твердова, Захара Таналыку.

«Будем продолжать работу! Присоединяйтесь!» - призвал Олег Дубровин к деятельности на благо окружающей среды неравнодушных к ее проблемам южноуральцев.

Напомним, второго августа неравнодушные жители Челябинской области, включая Олега Дубровина, восстановили приток воды в мелеющий Кисегач, прочистив другую протоку – с озера Боляш.

Фото со страницы Олега Дубровина в ВКонтакте

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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