Еще три опасных объекта Челябинской области стремятся попасть в «Чистую страну»

В Челябинской области к 2024-му году должны быть ликвидированы три крупнейшие свалки, расположенные в столице Южного Урала, Магнитогорске и Златоусте.

Первой, согласно региональному проекту «Чистая страна», перестанет существовать челябинская городская свалка - все работы по ней должны быть закончены до 31-го декабря 2021-го года. До конца 2023-го года планируется завершить технический этап рекультивации магнитогорской городской левобережной свалки (ориентировочно, ее эксплуатация будет прекращена в июле 2021-го года). До 31-го декабря 2024-го года должна быть ликвидирована свалка в Златоусте.

Кроме того, «Чистая страна» предусматривает ликвидацию до 31-го декабря 2022-го года одного из самых опасных для окружающей среды Южного Урала объектов выявленного экологического вреда - мазутохранилища в Златоусте.

Проект также предполагает, что к 2024-му году общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, составит в Челябинской области 151 тысячу гектаров.

Об этом сегодня, 18-го сентября, в своем докладе на заседании комитета Заксобрания региона по экологии и природопользованию сообщила исполняющая обязанности первого заместителя министра экологии Челябинской области Ирина Харина.

Она отметила, что сегодня претендовать на федеральные средства может лишь городская свалка в Металлургическом районе Челябинска (после корректив, внесенных в проект ее рекультивации, стоимость работ возросла с 3,8 до 4,9 миллиарда рублей). Чтобы магнитогорская и златоустовская городские свалки (а также мазутохранилище) тоже могли получить федеральное финансирование, необходимо разработать проекты их рекультивации, получить заключения государственных экспертиз, а также включить свалки в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

По словам Ирины Хариной, свалка в Магнитогорске является единственным объектов размещения твердых коммунальных отходов. До июля 2021-го года нужно решить вопрос с альтернативной площадкой.

Свалка в Златоусте будет закрыта с первого января 2020-го года. Проект ее рекультивации планируется разработать в течение 2020-2021-го годов (до конца этого года планируется завершить инженерные изыскания). Ориентировочная стоимость проектно-изыскательских работ по рекультивации свалки составляет 14 миллионов рублей (более 13-ти миллионов будет выделено из областного бюджета).

Как доложила Ирина Харина, для включения в федеральный проект «Чистая страна» мероприятий по ликвидации мазутохранилища Златоуста, была разработана проектная документация на данные работы. Проект ликвидации вредоносного объекта получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Сегодня начат процесс оформления земли, на которой размещается мазутохранилище, в муниципальную собственность. Кроме того, проводится экспертная оценка сметной документации. Когда все мероприятия завершатся, будет подана заявка на федеральную субсидию на 2021-й год.

Что касается ближайшего, 2020-го года (помимо вышеперечисленного): в региональный проект «Чистая страна» планируется включить свалки в Миассе, Троицке и Усть-Катаве, которые тоже желательно поскорее рекультивировать. Минэкологии региона направило предложения о предоставлении этим территориям субсидий из областного бюджета на проведение проектно-изыскательских работ по рекультивации свалок.

Приняв озвученную Ириной Хариной информацию к сведению, комитет Законодательного собрания Челябинской области по экологии и природопользованию рекомендовал минэкологии обеспечить достижение показателей регионального проекта в установленные сроки; проконтролировать выполнение условий, необходимых для включения в федеральную «Чистую страну» всех мероприятий по ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда и несанкционированных свалок и, соответственно, для получения федеральных субсидий.

Кроме того, министерству экологии Челябинской области рекомендовано обеспечить выполнение мероприятий по ликвидации других выявленных несанкционированных свалок, находящихся в границах населенных пунктов региона, и привлечение в текущем году федеральных средств на рекультивацию земельного участка, занятого челябинской городской свалкой.

СПРАВКА

Региональный проект «Чистая страна» призван уменьшить негативное воздействие на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов выявленного экологического вреда и несанкционированных свалок в границах городов. Он реализуется в Челябинской области в рамках национального проекта «Экология». С начала 2019-го года на реализацию данного проекта было направлено 70,97 миллиона рублей.