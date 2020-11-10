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Это Челябинск: пляжи рядом с трубами и парковки в водоохранной зоне

Фото: 
Константин Лопин
Среда обитания
Сегодня, 11:17
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Автор: 
Евгения Александрова

Эксперт Общественной палаты Челябинской области Константин Лопин вслед за подозрительной трубой на берегу Первого озера обнаружил аналогичные сооружения на Смолино.

Челябинский активист сделал немало снимков, на которых хорошо видно, что состояние озера Смолино далеко от идеального. И наличие труб, из которых в водоем вытекает явно не волшебный эликсир, экологическую ситуацию, конечно, лишь усугубляет.

Заместитель председателя комиссии по экологии Общественной палаты Российской Федерации Олег Дубровин, которому Константин Лопин предоставил снимки с берега Смолино, сегодня, десятого ноября, сообщил на своей странице в ВКонтакте, что готовит по данной теме обращение в природоохранную прокуратуру.

«Ленинский район, озеро Смолино, которое когда-то было соленым (памятник природы с 1969 года), все больше зарастает тростником, и эвтрофикация (заболачивание) - явно антропогенного происхождения.

Пляжи рядом с трубами и парковки в водоохранной зоне. Эти и многие другие нарушения годами не устраняются на некогда одном из лучших водоемов Челябинска, хотя о рейдах надзорные органы отчитываются систематически. Готовлю обращение в природоохранную прокуратуру.

PS. Благодарю за активную позицию Константина Лопина», - написал Олег Дубровин.

Комментируя этот пост, председатель рабочей группы комитета по рыболовству и рыбоводству Общественной палаты Челябинской области Михаил Акатьев обозначил еще одну проблему озера Смолино.

«А сколько там сетей. Несмотря на то, что это особо охраняемая территория. И охраняют её аж два ведомства. Одно - федеральное «Росрыболовство», а другое - региональное ФГУП «Особо охраняемые природные территории». Видимо, как в русской пословице: у семи нянек дитя без глаза», - сказал Михаил Акатьев.

«Одно из любимых озёр. То, что с ним сделали, - преступление. В свое время из-за его лечебных свойств лечиться на Смолино приезжали из Санкт-Петербурга и Москвы. А сейчас заходить в воду опасно», - посетовала жительница Челябинска Елена Плотникова.

«С этих труб стоки даже зимой не замерзают. Зато числятся как ливневки», -присоединился к обсуждению проблем водоема заместитель председателя Общественной палаты Копейска Андрей Кульпин.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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