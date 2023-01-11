Холодный антициклон покидает Челябинскую область, унося с собой крепкие морозы. В ближайшие сутки на Южном Урале ожидается повышение температуры воздуха.

По данным Челябинского Гидрометцентра, минувшей ночью столбик термометра опускался до отметок минус 19-25 градусов, в горах и на юге региона мороз был крепче – минус 26-32 градуса.

Предстоящей ночью синоптики прогнозируют минус 16-21 градус, в горах и низинах - до минус 28 градусов, в ночь на пятницу – минус 13-18 градусов, в ночь на субботу – минус 11-16 градусов.

Днем в четверг ожидают минус 9-14 градусов (в горах и низинах температура ниже на три градуса), в следующие два дня температура воздуха будет еще повышаться и в субботу будет минус 5-10 градусов.

В предстоящие выходные дни и в начале следующей недели, с 14 по17 января, в Челябинской, Курганской областях и на юге Пермского края температура будет на 3-5 градусов ниже климатической нормы.

«В целом первая десятидневка января была многоснежной и преимущественно морозной (кроме второго и третьего января, когда температура в регионе кратковременно повышалась до минус 3-8 градусов). Почти ежедневно шел снег (от слабого до умеренного), в ряде районов второго, третьего и седьмого января снег был сильным. Количество выпавших осадков за последние 10 дней в большинстве районов Урала составило около и более половины месячной нормы, кое-где уже достигло месячной январской нормы. Высота снежного покрова повысилась на 6-12 сантиметров», - рассказала главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко.

Начиная с седьмого января, установились крепкие морозы. Наиболее холодными были девятое и десятое января, минимальная температура воздуха в Челябинской области опускалась до минус 43 градусов (Верхнеуральск, расположенный в горной зоне), в Пермском крае – до минус 40 градусов (Оса), в Свердловской области – до минус 39 градусов (Атымья), в Курганской области -34° (Целинное).