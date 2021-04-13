Добро пожаловать в экопитомник на Курочкино!

Копейский общественник придумал для людей новый формат участия в озеленении окружающего мира

Заместитель председателя Общественной палаты Копейска (Челябинская область) Андрей Кульпин предложил южноуральцам новый формат участия в озеленении окружающего мира: в этом поможет экопитомник на озере Курочкино.

Как рассказал копейский общественник на своей странице в ВКонтакте, в экопитомнике проводится разбивка территории на сектора, в каждом из которых разместится сто саженцев хвойных или лиственных деревьев на доращивание.

«Часть из них впоследствии можно будет пересадить на территории школ и детских садов, часть останется расти в питомнике, заменяя старые, засыхающие березы. Для того чтобы саженцы успешно прижились, окрепли и подросли, за ними нужен регулярный уход: прополка, полив (возможно два-три раза за сезон). Поэтому приглашаю желающих взять шефство за одним из таких секторов. Можно трудовыми коллективами или семьями. Поставим именные таблички», - отметил Андрей Кульпин, добавив, что также можно взять шефство по уходу за саженцами, посаженными в прошлых годах.

Он сообщил, что на майских праздниках планируется высадка полутора саженцев ели сибирской (для хвойных красавиц подготовлено 15 секторов).

«Желающие принять участие в посадках первого-второго мая или (и) взять шефство, пишите в личные сообщения», - обратился Андрей Кульпин со своей страницы в соцсети к единомышленникам.

Также копейчанин рассказал, что для озеленения придомовой территории в городе в экопитомнике на озере Курочкино можно накопать поросли лесной яблони (дички) и боярышника (он отметил, что многие спрашивают, где взять саженцы для этих целей).

«Возраст и размеры разные, растут быстро и красиво, неприхотливые. Приезжайте к нам в экопитомник на Курочкино», - пригласил Андрей Кульпин южноуральцев, мечтающих сделать свой мир зеленее.

Заехав на прошлой неделе проверить осенние посадки саженцев сосны в экопитомнике (двадцать тысяч растений на четырех гектарах), общественник сообщил, что выводы о приживаемости сосенок делать еще рано – пока не проснулись почки, однако молодые деревца «стоят бодро, пожелтевших мало».

«На повторение посадок в таком же масштабе пока не удалось найти финансирование. Возможно, этот вопрос решится к осени», - сказал Андрей Кульпин.

Фото: Страница Андрея Кульпина в ВКонтакте