Минприроды России встало на сторону челябинских общественников в суде по городскому бору

Минприроды России поддержало позицию челябинских общественников в суде по оспариванию решения Законодательного собрания Челябинской области об изъятии земельного участка из городского бора для строительства детского хирургического корпуса. Об этом сообщил правозащитник Владимир Казанцев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, о привлечении Минприроды РФ в качестве заинтересованного лица заявило ходатайство ЗСЧО. При этом ранее депутат совета Центрального района Челябинска Елена Вахтина получила от ведомства ответ на свой запрос, в котором указано, что решение заксобрания с министерством согласовано не было.

На прошедшем суде министерство природных ресурсов подтвердило свою позицию.

«Поступил отзыв министерства природных ресурсов в дело. Данным отзывом требования коллективных истцов поддержаны. Министерство просит суд в удовлетворении иска, потому что нарушена процедура принятия решения ЗСО. Они направили на согласование в министерство природных ресурсов уже утвержденный нормативный акт без каких-либо правовых и иных оснований для изъятия земельного участка из границ ООПТ», - сообщил Владимир Казанцев.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» Елена Вахтина, к коллективному иску присоединилось еще 11 человек, которые переживают за судьбу городского бора.

«В стране начали меняться процессы. Федеральная власть обратила внимание на то, как региональные власти нещадно поступают с памятниками природы для своих каких-то нужд. Все это делается без обоснований. Минприроды озвучили свою позицию: правда на стороне федерального закона. Не было никаких оснований у наших региональных законотворцев выводить участок из памятника природы», - отметила Елена Вахтина.

Следующее заседание Челябинского областного суда пройдет 21 сентября.